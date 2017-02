Kalla tog emot andra medaljen – och siktar mot nästa

Kalla slutade tvåa i tisdagens klassiska lopp över 10 kilometer och tog sin andra medalj i VM i Lahtis.

– Jag har fått jättemånga sms. Det har varit otroligt många som hört av sig. Det värmer verkligen att så många följer mig och tar sig tid att höra av sig, säger Kalla till Radiosporten efter medaljceremonin.

Varför är du en så bra mästerskapsåkare?

– Jag vet inte riktigt. Det är speciellt att jobba mot ett mål. Jag gillar projekt, att se att den här veckan ska jag vara i säsongens bästa form och då också kunna välja bort lite lopp och tävlingar på vägen fram. Sen har det här året innehållit både b, c och d-planer på vägen.

Ja, hur mycket reflekterar du kring det som hände i början av säsong med hjärtflimret?

– Jag tänker nog inte så jättemycket på det. Just nu är jag så uppe i genomförandet och det jag vill göra. Man har redan börjat blicka fram mot stafetten även om man är mitt under dagen. Under mästerskap tänker man inte så jättemycket bakåt och hinner inte stanna upp och njuta så länge. Man vill vidare. Det är nya känslor och nya dagar.

På torsdag väntar damernas stafett som är nästa medaljchans för Kalla. Efter ett brons och ett silver kanske det kan bli guld.

– Ingenting är omöjligt, stafett är speciellt. Men Norge, med Marit och Astrid som kliver upp på pallen idag, de har många att plocka av. Men det ska bli spännande. Sen får man inte glömma bort att det finns många andra nationer som har bra lag.