Efter kritiken: Rydqvist petas från landslaget

I vintras skrev längdskidåkaren Maria Rydqvist ett blogginlägg om sitt missnöje med den norske tränaren Ole Morten Iversen – att tränaren givit en rad tillrättavisningar.

– Det var lite mer uppstyrda regler om hur vi skulle vara och agera i laget för att stärka lagsammanhållningen. Jag upplevde att jag blev ifrågasatt direkt när jag kom in för hur jag valde att vara vid sidan av träningen, sade hon därefter till Radiosporten.

Men den kommande säsongen slipper Rydqvist träna under norrmannen. Hon har nämligen petats från landslaget, såväl träningsgrupp 1 och 2.

– Det är inte överraskande för mig, säger Rydqvist till Expressen.

– Jag kom ju inte med till VM, jag var reserv. Och efter VM hade jag överhuvudtaget ingen diskussion med tränarna - så jag har väl förstått att jag är ganska borträknad.

Landslagstruppen 2017/18

Träningsgrupp 1 damer

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF

Anna Dyvik, Falun-Borlänge SK

Hanna Falk, Ulricehamns IF

Anna Haag, Anna&Emil Sportklubb

Sofia Henriksson, Piteå elit

Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK

Stina Nilsson, IFK Mora SK

Jonna Sundling, IFK Umeå

Linn Sömskar, IFK Umeå

Emma Wikén, Åsarna IK

Träningsgrupp 1 herrar

Teodor Peterson, IFK Umeå

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK

Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb

Marcus Hellner, Gellivare skidallians

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Jens Burman, Åsarna IK

Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF

Viktor Thorn, Ulricehamns IF

Axel Ekström, Garphyttans IF

Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Träningsgrupp 2 damer

Jennie Öberg, Piteå elit

Maria Nordström, Ulricehamns IF

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK

Elin Molin, Åsarna IK

Träningsgrupp 2 herrar

Simon Persson, IFK Umeå

Simon Andersson, Falun-Borlänge SK

Gustav Eriksson, Falun-Borlänge SK

Simon Lagesson, Åsarna IK

Erik Silfver, IFK Umeå

Karl-Johan Dyvik, Falun-Borlänge SK