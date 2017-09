Storstjärnan Skarsgård om sin roll i ”Borg”

– Jag kunde ju inte göra anspråk på att spela ”Labbe” som han verkligen var. Jag var så pass generad när jag hade gjort rollen så jag ringde i fredags till hans änka Rose-Marie och sade i princip ’förlåt’, säger Skarsgård i intervju med Radiosporten.



– Då sa hon ”äsch, det är ju ingen dokumentär”, så nu känner jag mig fri från det ansvaret.

Stockholmsbon Stellan Skarsgård har gjort mängder av filmroller i hela världen, allt från debuten i ”Bombi Bitt” på 1960-talet, via bland annat ”Amistad”, ”Mamma Mia” och ”Pirates of the Caribbean” till denna biroll som Björn Borgs coach Lennart Bergelin i filmen ”Borg”.

– Lennart, Björn och hans fru Mariana levde ett spartanskt, intimt, men också pressande liv tillsammans, samtidigt som Björn var en stor världsstjärna. Det fascinerade mig mycket, säger Skarsgård.

