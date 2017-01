Rom vorbin so kerdape ando 2 lumako maripe

Holocaust itano diso so si but daravni fakta so shaj te avol te na ikerenpe e demokratiake gindipe pa respekto e manushikane chachipange, thaj kobor itano vredno jekhe manushesko djivdipe.

Vakerolpe kaj ano dujto ljumako maripe mulje dji ko 6 miljonia jevreia thaj 500 milje roma thaj but javer minoritene grupe, ano koncentarcione logoria so e nacistcko rezimo kerda ando dujto ljumako maripe.

Me arklhulpe jekh familjia kotar e Eskilstuna so kamlje te vakeren sar on denpe gindo pa so ulo ano dujto ljumiako maripe, kana on tarina ani Polska thaj sar on achilje po djivdipe. O Rom so vorbil ando artiklo naj maj ando djivdipe, te ashuna so von åphende amnge e famil. Glowacki.