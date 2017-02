Yul Brynner sas pindjardo sar jekh baro pindjardo actori ande amerika thaj ande ljuma khatar e bersh 1956 zhi khaj 1976 thaj jekh pindjardo manush bara pacivasa khatar intrego Hollywoodoski elita khaj pesko meripe ando bersh 1985.

Leski dej sas romni thaj ande lesko dat sas but natci shutine sar mongolco, shwaizaro thaj russo. Kana lesko dat mukhlas leska da khiddas leski dej e Vera Brynner peske chavoren thaj ingerdas len ande Harbin so si ande Kina. Kote pirdas o Yul Brynner ande skola thaj ando bersh 1943 khiddas pe vov thaj leski dej ande Pariso kana vov sas 13 bershengo.



Ando bersh 1940 trade von ande USA khaj vov kerlas anglunes buci sar jekh komentatero po radio U.S Office of War Information. Kadi buci las vov anda kodo ke vov djanelas te vorbij mishto e francuzicko chib.

Tela kadi vrama sas les jekh baro interesso, vov kamlas te avel jekh baro actoro pe khinura thaj pe teatrura thaj ando bersh 1946 kerdas vov debuto po Broadway thaj ando bersh 1951 njerisardas vov jekh Tony award so si jekh nagroda so ginadjiol pe sar jekh Oscar po teatro.

Vov njerisardas kado Tony anda peski rolla ando The king and I - vaj sar bushiol pe shvedicko chib Kungen och jag . Vov kerdas kadi rolla 1246 dati po Broadway thaj mindig sas avri bikindo lesko teatro thaj zhi adjes vorbin e manush so djanen pe po teatro ke vov sas jekh anda e maj bare actora po teatro. Tela kadi vrama kamlas vov vi te avel actoro ando Hollywod thaj ando bersh 1956 boldas vov 3 bare filmura.

Ando filmo Anastasia khaj e Ingrid Bergman kelelas lesa thaj ando filmo 10 comendments khaj vov khelelas e rolla karring o Charloton heston. Numa o filmo the King and I khaj sas e Deborah Kerr leski actorka sas o filmo so das les jekh Ocari sar maj lashio actoro kodo bersh.

1956 sas lesko baro bersh thaj diciolas krujal ande sa bare filmura e maj bare actoronca thaj las vi anda kado bari paciv khatar but actorura.

Jekh buci so o Yul Brynner mindig phenelas sas kodo ke phenlas ke vov si Rom, soha chi ladjalas pe pa pesko romanipe feri mindik vazdelas kado opre.

Ande e 70 bersh las vov te cirdel pe gitara thaj te djilabel romane djila peske amalesa khaj sas pindjaro romano artista ande russia o

Aliosha Dimitrevic. Kodo so but manush chi djanen si kodo ke o

Yul Brynner marlas pe vi anda e romenge chachimata thaj sas pe o angluno romano khedipe so International Romani Union kerde ando London ando bersh 1971 thaj kote sas vov alosardo sar honorovano presidento ande IRU pe intrego trajo.

Kadala pacivasa gelas vov khetanes kavere romenca khaj o FN kontoret ande Manhattan thaj sar angluni romani organizacia ande ljuma las o IRU pindjaripe sar Ngo khatar o FN. Yul Brynner sas jekh lashio manush manushenge so pindjarenas les thaj but manush dikhenas les sar jekh zuralo actoro ke butivar kelelas vov rolli ande filmura khaj vov sas jekh zuralo mursh. O Yul Brynner mulas ando bersh 1985, vov mulas khatar bokhengo cancer so vov las khatar e civarri. Vi kado sas lesko pindjaripe ke mindik pelas vov sivarri.

Jekh skurto vrama angla pesko meripe zumavlas vov te kerel variso drasticne te acharen e manush ke e sivarri si nasul.

Vov boldas andre jekh skurto filmo khaj vov phendas.

"Akanak kana sim mulo phenav tumenge na phabaren na phabaren".

Yul Brunner djal khaj e romani historia sar jekh actoro so njerisardas vi Tony award, vi Oscar thaj bute manushengo kamipe thaj sikavlas e manushenge jekh possitivno patreto pa e rom ande ljuma.