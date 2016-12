Krechuno pashol

Ahle butivar bistrel pe sa e buchi so musaj te avel kerdo angla kadi vrama.

E manush musaj te djan ande boltci, trobuj te khiddel pe ando kher te kiravel pe thaj pasha kodo te avel o manush ande harmonia te birij pe te beshel pe sa e manushenca....

Butivar len e romnia jekh bari rolla ande kadi buchi thaj butivar huchilel len vi jekh baro stresso angla kadal djes...E romni Rullet phenel savo stresso la hucilel...

Rullete si jekh anda e but romnia so keren but buchi angla krechuno, voj si te djal ande boltci te khinel sa, te kiravel thaj vi te ushpeji te avel peska familjasa...

O krechuno si jekh shukar vrama numa vi jekh stressoski vrama thaj kana avel o krechuno djanen e romnia ke si but buchi angla kadal djes.

Kade si vi khaj e rosalina danielova.

Vi te si stresso si jekh buchi so zhutij thaj, kodo si te planulij pe kadal buchia maj anglal thaj atunchi birij pe te loshal pe kana aven e djes phenel e Rullete.

Sako bersh peren manush ando stresso, thaj kodo si chuddno ke sako bersh ande sa kodi vrama avel o Krechuno thaj but vrama si e manushen te planulin, numa vi kade perel e manushes jekh stresso phenel e charli.

Problemo si kodo ke adjes phirel pe ande buchi thaj kana avel pe khere chi birij pe te kerel pe sa kadal buchia vi te djanel pe ke musaj.

Charli phenel ke voj planulisardas but angla krechuno, numa but kerdas pe thaj chi ushpejisardas te kerel sa.

Pasha kado si jekh kaver problemo... E manush len pengo pochin 23 december kado bersh thaj atunchi si o manush te ushpeji sakofalosa thaj kodo avla inke maj stressovano phenel e Charli maj dur.

Numa vi te si stresso thaj but buchi si kerdo angla si kadi vrama jekh shukar vrama jekh vrama khaj khidel sa e manushen phenel e Rullete.