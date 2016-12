Romani Askungen ando Rinkeby

Duj diferentne grupe e chavenge save kerde e paramicha savi mothol jekh romano chijako trajo e Felicia 14 bershengi phenol piro gindo sostar birisarde duje praljen a na duje phejen thaj sostar hasavol o mobilo a na e papucha ande romani paramicha Askungen ando Rinkeby.

E Gunilla Lundgren vorbil amenge sostar birisarda jekh gade paramicha te kerolpe e romane chavorenge.

But var kerdam paramiche kevnje-pustika save mothon e dukh e romengi thaj e romane chavorengi numa kado drom kamlam te kera vareso andi losh ko jekh than e romane chavorenca.

Numa so si diferntno mashkar e chachi paramicha Askungen thaj e romani Askungen savi si kotar o Rinkeby e Gunilla Lundgren phenda gade.

Voj si moderni chej, naj la krumuse-shimjako la sila djukol, thaj sar djal ando disko thaj peravol o mobilo a na e papucha sar so si andi chachi paramicha.

La sila duj pral a na duj pheja, thaj sa so si importantno si so kerdape buchi e chavorenca avilje pire gindonca. Von phena me ramova telje ljenge gindora thaj gade kerdilji e paramicha Askungen i Rinkeby.

E kevnja ka mukhope avri ando mars chon akava bersh pe shvedoski thaj romai chib thaj sa e love save ka ljenpe ka denpe humanitarno e romane chavornege andi Rumunia, kaj si vi o gindo te putrolpe jekh bibloteka e romane chavorenge andi Rumunia.