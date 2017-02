Dikhes tu pe orangovo kuverta?

Kado shaj te avel jekh baro blendo- jekh misstag ke kodo manush so chi dikhen perdal pesko premiepension rizikulin te len jekh maj chorri pensia kana von aresena ande e pensiake bersh, te si kade ke e manush parude penge e fondi jokhvar thaj pala kodo chi dikle maj but ande peske pensiake fondi.

2,5 procenti anda e manushenge love den andre ande e premiepensionen, kodo than anda e pensiake love so jekh manush birij te lashiarel korkori kana o manush korkori birij te paruvel e love ande 5 differentne fondi.

Te na keren e manush kado peren e love anda pende ande e themeski fonda ande e Sjunde AP-fonden. Kana o systemo pe purano premiepensionen pelas tele de 10 bersh kodolestar las o manush e individa maj bari responsebilita pe peski pensia.

Magnus Dahlquist so si proffesori ande finansovo ekonomia ande Handelshögskolan ande Stockholm kerel buci kusa duj rodimaske projektura khaj dikhel pe sar naklas e manushenge so dikhen thaj pe kodol so chi diken pe penge pomarancove lila khatar Pensionsmyndigheten thaj vov phenel ke birij pe te shol pe e manushen ande duj kategorij. Kodol so sas aktivne vaj passivne vaj kodol so sas aktivne jokvar thaj pala kodo kerdzile passivne thaj kodolenge gelas kado systemo maj chorres.

Kodolenge so kado premiepensia gelas maj chorres si kodolenge so kerde jekh alosaripe ande e pensiake fondi angluni data kana e lila avile avri thaj pala kodo feri beshle passivne kere. Lenge baronas lenge love feri kusa 0,4 procenti sako bersh thaj kado gruppa si e maj bari gruppa.

40 procenti anda sa e manush si ande kadi gruppa khaj alosarde fonda de 10 bersh kodolestar thaj pala kodo beshle passivne. Kodo manush so soha chi kerde kanchi feri mukle o them te shol lenge love ande

Sjunde AP-fonden vazde pe e love kusa 1,7 procenti. Bute manushenge chi mezij pe ke but love hasajven kana kerel pe kadal parujimata korkori, numa kado naj chaches phenel o Magnus Dahlquist.

E differencia shaj te avel zurales bari mashkar duj dzene so sas len sa keci kana kadi systema laspe zhi e vrama kana von avna pensionera. Te dikhel pe ande maj bari differencia birija o jekh te lel 20 000 thaj o kaver feri 200 koroni pala kado systemo.

O Magnus Dahlquist phenel ke o them chi das dosta but informatcia te birin e manush te acharen kado thaj te shon pe e manush korkori te dikhen perdal pengo premiepansion.

Vov ghindoj ke o them trobusardov te zutij e manushen khas naj bare shoneske love te acharen kodol manush ke kado premiepansion birij te zutij len kana von lena penge pensia thaj del anda kodo jekh propozalo te avel kade ke e manushenge love dzan automaticne khaj o Sjunde Ap-fonden kana dikhel pe ke o individo sas passivno za but vrama.

Ande e palune bersh vazde pe opre firmi khaj zutin e manushen te paruven fondi pe manushenge love thaj kadal firmi len jekh kosta pe 500 koroni khaj cirdel pe avri anda e manushenge fondi jekh lov so chi dikhel pe numa kado naj kasavo lasho phenel o Magnus Dahlquist ke kadal 500 koroni si but ande kadal love thaj ke kadal love so pocinen pe e fimrake sikavel vi jekh effekto po kapitalo.