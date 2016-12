Vusariajka ande Rinkeby 4

Felicia shiol peske skolake kevni ande peski trasta thaj djal ande biblioteka, kote arakhel voj jekh shukar kevnia shukar makle patretonca khaj bushiol Askungen pe shvedicko chib.

Pala skola djal voj ande tsini skola thaj anel peska pejora a Vanesa, kana avel khere del voj peska pejora te hal thaj shiol la te dikhel pe televizia.

Vorta kana si te kerel peske lektsi, cipij lake maj phure pral Cristian thaj alexander ke len trobuj zhutipe, e Felicia vazdel pe opre thaj gladzij lenge ghada so von si te uraven kana djan penge pe jekh paciv.

Kana del voj kodo gata thaj si te ginavel peske lektsi tsipij laki tsini pejori ke voj aba chi kamel te dikhel pe televizia feri kamel pe vast.

Po dujto djes kana Felicia ushtjel acharel voj ke voj chi kamel te djal ande skola, lako pher las te dukhal ke chi kerdas peske lektsi.

Felicia djal avri anda kher feri chi djal ande skola feri boldel pe thaj djal khaj e mami thaj o papo.

- So kerdan muri tjejori, phenel e mami, sostar kasavi brigaki san?

E mami pushel pe avri thaj e Felicia phenel ke phares si lake ke voj musaj te phirel ande skola, te lel sama pala chavora, te khidel, te gladji.

Phurij a mamake ke hohadas pe avri anda kher thaj ke naj lake slobodo te djal avri anda kher.

Laki mami dikhel pe late thaj shunel la avri...

Lel jekh phari dji ande peste thaj phenel a Feliciake ke kado si romano trajo...

- Djanav ke phares si tuke muri drago tjejori, feri tu san jekh romani tjejori thaj atunchi musaj te djanes sa kadal buchia so den tut khere.

Sar avla te avna rom pa uni bersh thaj mangavena tu? So?

- Feri me chi kamav te ansurij man, me kamav te avav artista, te djilabav vaj te tsirdav pe muri violina, me kamav te dikhav e ljuma na feri te beshav ando muro kher thaj te khidav thaj te lav sama pala mure chavora.

- Djanav muri tjejori.



Felicia chi acharlas sa so laki mami lake phenlas thaj uradas pe thaj gelas peske khere.

Po drom khere dikhlas e Felicia peske sichares pa muzikake lektsi.

Vov ashadas la thaj manglas la te avel pe leske lektsi ke vov acharlas ke la sas jekh zurales baro talanto te djilabel thaj te tsirdel pe skripka.

Vov mangel vi a Felicia te avel Lucia thaj te djilabel anga intrego skola.

Pala kado phirdas e Felicia sako djes ande skola tela kodi termina, lake sas voja te phirel ke voj phirlas thaj djilabelas sako djes angla Lucia.

13 december kana si o djes e Luciako djilabel e Felicia kade shukares ande skola thaj ande kaver thana khaj e skola djilabadas ke but manush vorbin pa late thaj laki muzika.



Baro sukseso kerdas e Felicia.



Pala nevo bersh kana lel pe agurotno termina ande shovto klasa lel e Felicia te khelel Fotboll, voj si zurali, nashel sigo thaj si la godji kana khelel, voj khelel kade mishto ke savori dikhen la, savori si imponovano khatar lako khelipe ando fotboll.

Voj kerdjiol zurales popularno ande skola.

E Felicia kamel te khinel peske lashe papuchi te avel la sa kasave papuchi sar khaj o Zlatan, ke kodol so si la akanak si purane thaj khanden chores.

Jekh djes djal voj ande bolta thaj dikhel shukar fotboll papuchi, vorta kasave sar khaj o Zlatan Ibrahimovic.

Zurales shukar sas thaj vorta pala Feliciako pundro, feri jekh tsino problemo sas, vaj jekh dosta baro problemo.

E papuchi kostulinas 1495 koroni.



E Felicia gelas khaj peski mami thaj las te mangel latar kodol love pe papuchi.

Mami dikhel laki losh thaj phenel kana avna lake shoneske love dela voj la kodol love te khinel peske kodol lashie Zlatan papuchi.

E Fellicia chumidel peska mama thaj kodi rachi sovel voj sar jekh chachi princessa thaj ando Suno dikhel voj ke voj khelel fotboll kusa o Zlatan Ibrahimovic.