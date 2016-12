Vusariajka ande Rinkeby 5

Felicia thaj e Natasha traden penge ande Kista te khinel e Felicia peske kodol shukar Zlatan papuchi.

Kana von pashon e sportovo bolta dikhen von jekh djuvlia khaj beshel angla bolta.



Voj beshel ande jekh loli tsoha thaj si la jekh dikhlo ande bal, khatar o dikhlo vishin duj tule tsunri, pasha late si vi jekh patreto pe 3 shavora khaj huchilen penge vast thaj asan.

E dzuvli shunel ke Natasha thaj Felicia vorbin Romanes thaj boldel pe voj lende thaj vazdel opre peski kuchi thaj lel te mangel lendar love.

E Natasha thaj Felicia vorbin pe mashkar phende thaj phenen jekh kavereske ke chaches phares si kana von dikhen ke rom mangen love pe droma, phares si ke chi birij pe te zhutij len phenen von thaj pasha kodo prasan len but raklora ke ghindon ke lenge deja beshen angla e bolti thaj mangen love.

Kana e Felicia khinel peske papuchi pe 1495 ashion la 5 koroi anda e 1500 koroni, kana von djan avri anda bolta pashiol voj khaj e romni thaj shiol voj lake andre kodol 5 koroni.

E Felicia loshal, ke la si e maj shukar papuchi khatar sa e rakliora khaj khelen lasa fotboll, voj kerel but golura thaj khelel inke maj feder ande kadal papuchi.

Feri e Felici aacharel ke vi te si la kadal papuchi thaj vi te si voj popularno kamlov voj variso kaver.

Variso so si khaj sa lake amala ande skola, feri la naj kodo.

Jekh telefono. Te avilov man jekh telefono birisardemas te vorbij khaj e Natasha thaj vi khaj e kaver rakliora ande klasa ghindoj e Felicia peske kana phirel peske khere pala matcho.

Kana areslas o milaj las lako pral o Cristano pesko tradimasko lil, thaj pasha kodo arakhlas vov jekha djuvlia khaj bushiol Anastasia, Anastasia naj romani chej feri voj si anda Grecia.

Cristiano phendas a Feliciake thaj a familjake ke von si te ansurin pe vi te si voj gadji thaj e familja phenen ke kodo shaj feri ke musaj te avel jekh romano abav.



Po abav avile but manush, but rom thaj vi gadje anda Grecia, e manush hanas penas thaj khelenas.

O Abav nakhlas shukares thaj maj shukares sas kana e Felicia djilabadas sa e gostonge so sas po abav jekh shukar romani djili..

Lako papo lel avri jeh 500 thaj chumidel la pala laki djibipe thaj najisij lake anda laki shukar pachiv so voj kerdas sa e gostonge.