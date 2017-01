Vusariajka ande Rinkeby 8

Jekh djes kherel Ternengo centro - ungdomsgården jekh disco thaj Felicia thaj laki amalni e Sandra acharen ke chi birina te djan ke von djanen ke lenge deja chi mukhena len te djan.

Feri e Felicia arakhel avri jekh plano sar te djan pe kado disko.

A felicia sas jekh plano te phenen penge dejange ke si len obligatoricno khedipe ande skola, lenge deja vi kade chi acharen e vorba obligatoricno thaj sel duj loshanas khatar o plano.

O plano sas lashio feri but planingo musaj sas te keren e duj djene.

Von tsirde andre vi a Natasha pe kado thaj vi e Natasha sas te lel pesa romane ghada pe kadi maskerada.

E mami loshal kana shunel ke Felicia si te inkrel jekh romani rachi ande skola, ke e Felicia hohadas ke kadi rachi avla ande skola na ande ternengo centro.

Feri vi kade chi pachal voj zurales pe Felicia thaj pushel la vaj chaches kamen e raklora te shunen pa romani kultura.



Lako papo loshal khatar kado, ke vov djanel ke but djene chi djanen but pa rom, feri ke but manush ghindon ke e rom si anda rumunia thaj ke sa rom mangen love pe droma.

Vov del la 2 cd kusa romani muzika thaj chumidel la po chikat ande bari losh.

Kana mami si gata si a Felicia duj bare kale gone romane ghadenca.

E felicia djal tela jokvareste khaj e Clara khaj si jekh rakliori khaj phirel lasa ande klasa, vi voj si andre ande kado plano te hohaven ke si jekh romani rachi thaj voj garavel sa e romane gada peste khere.

Felicia si uradi sar jekh shukar romani princessa, savori dikhen pe laki shukar loli tsoha thaj e sandra si sa kasavi shukar ande jekh kaver loli tsoha, len si jekh maska opral pa jakha.



Savorij po disco, bari voja djal, savori khelen thaj savori loshan.

Hirtelen nakhel jekh Superman, e Felicia pindjarel les pa leski parfuma.

Kodo si o Jannis.

Lako hjilo marel pe duvareste maj sigo thaj voj chi djanel khaj te garudjiol.

Jannis avel pasha late thaj dikhel ande lake jakha.

E Felicia lel te khelel thaj te boldel pe khatar o Jannis, Jannis inkrel pe intrego rachi pasha Felicia feri e Felicia ghindoj ke o Jannis chi pindjarel la ke voj mezij sar jekh Princessa.

Felicia lel sama ke e vrama pashiol khaj e 12 pe rachiate thaj voj musaj te nashel te aresl khere.

E duj djene zumaven te nashentar sar maj shukares konik te na lel sama kana von gele, feri o Jannis lel sama ke von zumaven te djan khere.

E felicia lel kodo sama thaj lel te nashel.

Sar nashel peravel voj jekh anda peske papuchi pe jekh trapta.

Sandra lel kodo sama thaj nashel sigo kote thaj vazdel opre laki papucha.

E duj djuvliora nashentar sigo thaj o Jannis ashiol pasha trapta.

O jannis boldel pe, pe phuv pashliol jekh telefono, jekh telefono jekhe patretosa pe Felicia thaj pe Sandra.