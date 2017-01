Vusariajka ande Rinkeby 9

A Felicia lel ando hjilo, kana voj lel sama ke voj hasardas pesko telefono, lako hjilo marel zurales thaj chi birij te sovel intrego rachi.

Po dujto djes chi phenel voj kanchi kanikaste ande bari dar.

Kana djal voj po dujto djes ande skola lel e Sandra sama ke variso naj sar khaj trobuj a Feliciasa.

Intrego djes djal phares, sa si ruto ande skola, sako falo holjarel a Felicia.

Felicia chi birij te mukhel o ghindo ke hasardas o telefono.

So phenla e mami? So phenla e mamo?

Devla so phenla kodo so arakhlas o telefono.

But sas a Felicia ando telefono, patretura, sms, Instagram, Facebook....

Te pelas o vast ande varikaske vast khaj chi trobuj.

E Felicia chi kamel te ghindoj maj but pa kado.

Kana e maj paluni lektsia agorij pe djal e Felicia khaj pesko skafo thaj hirtelen dikhel voj e Jannisos kote.

Ande lesko vast si les jekh kartono khaj del a Felicia..

Kado si tuke, phenel o Jannis.

E Felicia dikhel pe krujal konik te na dikhel la, konik naj kote.

Voj putrel o kartono thaj arakhel jekh torto.

E Felicia dikhel po torto, o torto si kruglo thaj kerdo anda marsepano thaj opral si jekh loli ruza, e Felicia djanel ke kado si jekh princesovo torto feri chi phenel kanchi.

- Kado torto bushiol princesstårta, phenel o Jannis thaj asal.

E Felicia chi shunel kanchi, lako hjilo marel maj zurales thaj voj ladjal te dikhel ande leske jakha, thaj dikhel po torto thaj kerel anda shero...

- Si man inke variso tuke, phenel o Jannis thaj dikhel pe Felicia.

Vov shiol pesko vast ande peski posochi thaj lel avri lako telefono,

- Del pe mange ke peradan les arachi po Disko, phenel o Jannis.

E Felicia vazdel pesko vast te lel o telefono thaj lenge vast mishkin jekh kaveres.

Felicia acharel jekh tachipe pa intrego pesko stato, sar elektrisiteta te nakhlov pa late.

- Kam biris te vorbis mande jekh djes, phenel o Jannis a Feliciake thaj e felicia chi birij te phenel kanchi.

So te kerav e tortosa, ghindoj e Felicia, chak chi birij te ingrav les khere.

Pushna pe mandar kon das man o torto. Kam te shudav les avri?

E felicia del pe ghindo ke chi birij te shudel o torto ke kado das la lako kamado Jannis.

Lel o torto thaj djal khaj peski mami..

Laki mami loshal ke e Felicia avilas late tortosa thaj e mami shiorel lenge chajo thaj kana voj sas te shinel ando torto arakhlas voj jekh lil telal.

- Soj kado lil? Pushel e mami thaj dikhel pe leste.

- Jannis..... 0700591372......thaj soj kado za numer muri tjej, pushel e mami.

- Ahhhhh, kodo numero.... Shude avri o lil kado djal khaj e kafeteria, Jannis, kodo si fajma kodo kandino greko khaj keravel e tortura.

E Felicia las o lil thaj ingerdas les pasha semeto, feri voj chi shudas o lil feri shutas les ande peski posochi.

E mami pushel vaj kamel e Felicia te djal lasa pe murmunchi khaj lake dadesko than thaj e Felicia phenel ke shaj te djan..

Maj dur baronas e shukar lole ruzhi pasha lake dadesko than thaj vorta sar sas te djan kotar avilas jekh chiriklori te djilabel...

- Felicia, dikh chiri chiriklori avilas, kadi khaj lel tele chiro pharipe thaj chiri briga.