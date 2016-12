Jekh djes thaj khatej o krechuno

O krechuno sako bers zukarelpe. De khatar o angluno advento le manusa zan krujal ando foro the kinen presentura , sako kurkosko djes phabaren le adventoski memeji savo sikavel khe jekh kurkesa sam maj pase pasa krechuno. Sako manus mangel the sikavel peske shavorenge so maj misto so maj sukaripe.