George Michael 1963 - 2016

Vov sas 53-bershengo thaj o atveto sostar mulas si phendo ke lesko ilo ashadjilas te phirel vaj hjärtsvikt.

O George Michael, kaj arakhadzilas Georgios Kyriacos Panayiotou, 25 juni ando 1963 ando East Finchley, Barnet, London sas jek popdjilabatori, muzikanto, producento ande musika thaj skiritori djiilango kaj khetanes kusa o Andrew Ridgeley thela 1980-bersh sas o popduo Wham.

E George Michaeloski dej avlas anda England thaj lesko dat sas anda Cypern. Vov arakhadzilas ando East Finchley ando London kaj barilas zipon e familja khide pe ando Radlett ando Hertfordshire. Kothe ande shkola maladzilas vov peske kollegasa o Andrew Ridgeley, kaj lesa ando 1981-bersh kherde e gruppa Wham kaj mashkar 1982 - zi kaj 1986-bersh bikinde majbut sar 25 miljonura cd, thaj sas le globalni succesura le djilansa "Last Christmas" thaj "Wake Me Up Before You Go-Go".

Aba ando 1984-bersh sas mukhli e djili "Careless Whisper" kusa George Michael sar jek solo artista, vi te sas o texto la djilako skirime katar lesko kollegga o Andrew Ridgeley.

Ferik ke shaj phenes ke leski solo karriera chaches kezdisajlas ando 1987-bersh kusa albumo Faith, kaj sas andre hitura sar "Father Figure" thaj "I Want Your Sex" thaj bikinde opral e 25 miljonura exemplarura- thela albumo sas o George Michael producento thaj skirisardas intregi djili jekzeno, thaj vi cirdelas majbut anda le instrumentura thaj djilabelas ando hurko.

Sar solo-artista bikindas o George Michael opral e 100-miljonura album krujal e luma. Thaj ando 2005-bersh sas mukhlo o dokumentero A Different Story kaj sikhavel leski karriera thaj privatno trajo.

Shaj phenas ke o George Michael sas jek muzikalno legenda kaj mukhlas jek effekto pe luma peska musikasa. Ferik ke sar seras les?

Kade phenel e 31-bershengi Babi anda Stockholmo.