O Zlatan si jekh laso patreto

På Facebook sikadaspe the avel variko rom kodo si zungalo thaj bilaso plane the si kodo manus jekh andaj Lumake maj bare fotbalisti, sar o Zlatan. Vov ades si le Svedosko maj baro ikon kasko anav nastig mejarelpe thele kodolesa khe vov shaj avel rom. Iskirinas phe Hans Caldaras facebokoski rig.

O Zlatan korkoro soha chi phendas puterdes ke vov si rom de chi kodo shoha chi phendas khe naj rom. Chi atunchi khana naklas preles bari diskriminaci thaj racismo thela peske fotboll machura.

Manusha zanas phe leske machura bare baderolonca khaj iskirijaspe Zlatan si zigaro/zigenare. Sa kado kernas karing leste te peraven les avri anda lesko balanso. De leske kado vi the dukhalas chi lelas karing peste kado sar choripe. Vov phenel ke o manus site avel zuralo! Thaj adjes vov si jekh laso patreto/förebild le shavorenge andi intrego Luma.

Andej maj but manusenge jakha the si variko rom nastig avel laso manus, pinzardo manus, thaj apsulot na jekh ikon sar o Zlatan. De o Dukumenter filmo, Den unga Zlatan sikavel jekh karismaticno, kaxig/zuralo thaj briliatno futbal spelare anda Rosengård khon kerdjelas jekh anda maj bare fotbolspellare andi Luma. Vov si but romane shavorengo patreto plane kodoleng savala barile opre phe o Rosengård.