Glenn Möllergren: Humanitarno katastrofa!

Lengi situacia si humanitarno katastrofa! Si shudine phe mel mashkar le avri shudine butja, Khaj phenge shavorenca roden pala burki, sastri so shaj biknen the zanen the kinen phenge sako djesesko xabe.

Adjes butivar sikavel thaj lelpe opre andej media. Khe pala EU-imigrantongo dumo si jekh kriminalno boss.

Kadi fakta o Möllergren kamel the phagel sostar leski experencia sikavel khe o majoriteto anda EU-imigranti o baro choripe so kerel khaj aven the mangen phe le Svedicka vulici.

Na kriminalni mafija so tordjol pala EU-imigrantongo dumo. Kado vi the perelpe unjivar thaj si jekh kriminaliteto nastig lelpe kado generelno phej vulicake magitora, khe anda kado si von phe amare vulici thaj mangen.

Vi thena kamen lendar variso inke sa kade chi trubuj the cipin prele, vaj the malaven le. Si te dikhelpe prelende manusikane chacimatenge jahkenca. Thaj kho kamel the zutijle pusen savo zutipe len trubujas vaj zutijas len agle ande lengo pharo trajo, phenel o Glenn Möllergren.