Neve pravura ando 2017 bersh

De katar o 1 januari si te aven neve pravora aj but skatora si te aven parode. Jek anda kadal parujumata skatonge si ke o skato po alkoholo zal opre. Jek exemplo si ke jek bera avela 25 öre maj kuch, jek glaza mol zala opre jek korona aj jek glaza richija zala opre 2 koroni.

So maj but manush pochinena themesko skato, statlig inkomst skatt, thaj savori so len majbut sar 36 000 koroni sako shion potcinena 20 procentora temesko skato.

O RUT avdrag si te avel maj barardo aj shaj keresa avdrag pe reperaci pe tvättmaskiner, lodufki, frisora, aj bova.

O momso kana keraves chire gada vaqj lisapeti vaj paputci si po dopash katar o nevo bersh aj kado kherel ke kadal butca avena maj lezni.

O dentista si te avel po jiva sa e ternenge si kaj von perdzon 21 bershenge aj o tandvårdsbidraget, zutipe lovengo kaj o dentista si vazdo pe 300 koroni kadalenge so si mashkar 65- 74 bershenge.

Aj sa manushenge so si opral 85 bershenge avela po jiva te zan kaj o doktori.

Kadalen so si opral 3 chavora von lena maj but loven katar o flerbarnstilläget ale o barnomsorgen avela maj kuch.

O zutipe katar o socialo si te avel vazdo jeke procentoso, jek vazno parojipe ando pravo si ke chavora so si line katar e policia vaj katar o socialo len si pravo te len kontakto familjasa aj te penen sostar kado kherdaspe, len vi si pravo akanak te vorbin advokatosa kana kamen. Kado parojipe pravosko si jek pashipe kaj e pravora ando EU.