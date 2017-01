"Sophelikoptern" filmo pe romani chib

E trin roma save ka ljen than ando filmo savo ka kerolpe pe romani thaj shvedsko chib kerde piri presentacia amenge.

E artistisa si e Jessica thaj Daniel Szoppe, regissören Jonas Selberg Augustsén thaj vi o artisto o Christopher Burjanski.

O reziseri e filmosko si o Jonas Selberg Agusten savo so piundjrdo pire fimonca so kerda maj anglal e novella "Hästmanen"" thaj o shkuro filmo "Myrlandet" thaj " Min så kalde pappa".

Godo so si interesnatno o filmo "Sophelikopter" ka kerolep ande kalje thaj phrani fotografia savo zutipe ljol katar o exekutivno producento e filmoske o Jan Blomgren.

Amen kamlam te puchas amen katar o Jonas sostar birisdrda o anava" Sophelikoter".

O titlo e filmosko arakhljem ando jekh dikto kotar o Gunnar Ekelöv savo sas pindjrdo te hramol kritike pe e Shvedosko Folkhemmet, savo but var sas mange sar inspiracia ande javer filmia so kerdem, shaj te phenav kaj si vareso apstraktno anav numa musaj te dikholpe o filmo te shaj te hacharolpe so me gindov gade si pahare te pehanv akanak.

Hramolpe kaj o fimo ka vazol e debata, numa si mi dar kaj shaj te zurarol e djungalje gindi pa e roma ja se e "fördummar", sar so but var kerde e javer filmia o Jonas phenda gade.

Me dljempe but gindo pe gado pe akava te na kerav exotisering, me ke jekh than e artistonca vorbisardem sar shaj te arakah so si so mothol kaj sam sa jekh, kaj gindos sa jekh a na vareso javer phenol o reziseri e filmosko o Jonas Selberg Agusten.

Numa sar gindol o artisto ando filmo Christopher Burjanski pindjardo sar o Mako, savi rig e romenmgi mothol o filmo positivno vaj negativno.

Numa sar e terni chej e Jesica dikhol ke piri rola ando fimlmo ake so phenda.

Sar so phendam o filmo shaj ka vazel diskusie numa si vi but humor thaj persa o Parno phenol amenge katar piri rola sar e peras djal e romane kulturasa.

Amen parovasa o manus te sas vareso so djal kontar amre kulturasa phend ao Parno.

So si o adjukeripe katar akava filmo, ka motholpe mi numa ando Shevdo ja se vi internationalno po agor o reziseri o Jonas Selberg Agusten phnada gade.

Amen adjukersa te kera internationalno turneja e filmosa ke pindjarde filmoske festivalia maj angalal se mukhas ando Shvedosko filmoski premiera. Me gindiv kaj e filmo si jekh but shukar kvaliteti.

O filmo kerolpe ando Harads ando Boden ando Norrlando thaj ando dujto kotor ka kerolpe ando Stockholmo so si vi o gindo dji ko agor e beshesko, thaj ando 2015 bersh si gindo te mukhelpe avri o filmo e anvesa "Sophelikopter".