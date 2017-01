O Donald Trump cholaxarel phe biblia sar prersidento

Adjes si o djes khana o Donald Trump las perdal o than sar Amerikako presidento. Pala le presidentosko alosaripe, but manusha line adepende los, vaj dar. Ame khatar o Radio Romano gelam the pusas sar le rom ando Malmö denpe gindo pa USA-ko presidento Donald Trump.

O gindo pha o president Donald Trump zal phej duj riga vi positivno de vi negativno gindo si.

Kana o Trump njerisardas le presidentosko alosaripe andi USA o ekonomiako börso gele tele. De o patjaipe preleste si baro sostar vov si jekh biznic man.

Le manusa si gindonca thaj daraso so saj perelpe akanak, numa si kodola khon vi perasa zanen the keren thaj asaimasa the vorbin pa Amerikako presidento Donald Trump.