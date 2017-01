SVT rhodel romane ternjimaton

Thaj kado bersh 2017 las voj e buchi sar jek producentka te kherel jek ternengo dokumentarno programo kaj site djal ande seriji pe televizia. E Isabelle phenel ke o gindo si ke von site dokumentulin jekhe terne manushesko sako djesesko trajo thaj sar si te aven jek kotor anda jek minoriteto ando Shvedo.

Thaj akanak rhoden jekhe terne romane shaves vaj sheja kaj si interesovano ande socialni mediji, phenel e Isabelle Wahlf kherel kana sas amende ando Radio Romano.

Kaj majdur phenel ke o gindo pala kadi nevi seria si eksera inspirovano katar e norvegiska seria "Skam", kaj si pa terne manush kaj phiren ande gymnazia thaj lengo sako djesesko trajo. E seria kerdzilas succeso thaj das inspiracia buthe djenen, ferik ke kathe naj o gindo te avel manuscripto thaj te aven aktorura ande seria , vaj te vazden sensitivni tematura sar kaj kheren ando "Skam".

Ferik ke kathe site sikhadzol jekhe terne manushes trajo kaj si anda jek minoriteto, phenel e Isabelle Wahlf.

- Me gindoj ke dichola but stereotypicni gindura vaj fördomar kaj nakhne kadal manush ande pesko trajo, thaj me gindij ke but djene pindjarena pe ande kado kana dikhena o programo, kana vorbin sar si le rom, phenel e Isabelle Wahlf.

Voj vi phenel ke jek kotor anda gindo pala kadi projekta si te sichon manush majbut pa kadal minoritetura. E Isabelle phenel ke voj zipon chi las te kherel buchi ando SVT chi djanelas but pa rom vaj pe lengi kultura thaj dialektura. Thaj sichilas pherdo thela skurto vrama, laki nadzea si ke kado programo dela majbuthe terne manushen sa kasavi experiencia.

E projekta si de katar o 2017-bersh, ferik ke naj inke shutini jek data. Ferik ke sar mezij shaj zukaras unji seriji milaje thaj pala kode pala milaj. Kodol kon rhoden si te aven ternjimata mashkar e 15-30 bershenge kaj si intereso vani pe socialni mediji. Thaj vi shaj zukareh jek kompenzacia, phenel e Isabelle Wahlf.