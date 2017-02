Romani inkludacia ani Srbija

Vov phenol kaj mishto si kaj si amen e romane mediatoria pe diferentnen puchimata numa kaj ljen naj zor te anen decizie thaj naj ljen financie te keren projektia saver shaj te den dumo e romenge.

E mediatorinegi rola si but importanto andi akija vrama ando them savi si dimi dji ko 2025 bersh sar stategia savi ka kerol buchi te oven e roma ikludirime ando them.

Numa but phare sa e akcie vaj e strategia te cholpe andi praktika odoljeske so andi Srbija si but problemo, naj bucha thaj naj love thaj naj bucha e mediatotrien, numa von shaj te keren raportia a na akcie save ka den dumo e manushen te ljen bucha phenol o Gorna.

Kana ljiljepe buchas e mediatoria te keren buchi ando lokalno tereni e roma na pachan ande projektia von gindona kaj ka delpe lejnge love ando vas, numa e buchi si te sikavaljen sar te roden edukacia, buchi te alosaren thaj te roden pe chaimata godo si e startegia.

Amen e nevi romani generacia kamas te kera godo, a na sar e phurane aktivistia, numa gade shaj te kerolpe shukar inkuldacia.

Numa so si konkretno so kerden buchi sar mediatoria pa e stategia te aven e roma inkludirime?

Sar exemplo dikha kaj but terne lundjaren piri edukacia, sikljon sar te roden stipendia te shaj djan ande univerzitetia, thaj vi e roma saven naj shkola sikljon sar te roden bucha. Numa gade shaj te aven e roma ikludirime te sikljon te roden pire chachimatar thaj te aven jekh kotar ando them phendas o Goran Gracanin.