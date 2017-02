Doktorosko zutipe prekal o internet

O bersh so sas von potcinde mashkar 10 aj 20 miljonora koroni pe kado. Adjes te kames te vorbis vaj te zas kaj o doktori shaj kado te kheres digitalnje po internet jeke videochat vaj normano chat doktorosa. Shunen so o Johannes Schildt cherotno pe jek kasavi firma so del digitalno doktororosko zutipe penel.

O Johannes Schildt so si cherotno ande firma Kry penel ke kado kaj kad barol ke e manush kamen zutipe doktorostar pa internet si vi amenge je bari haj, kanik anda amende shoha chi patcajas ke kade barola doktori po internet.

Duj anda e majbare firmi kaj si len doktori po internet penen ke kadaleske so mangel zutipe kado koshtolij feri 250 kr aj o kaver shol o landstinget pashe.

E landsting penen ke lenge akanak kana kado las pe e koshtora shaj aven bare ale e vramasa kado kherela te avel maj lezni te zas kaj internetosko doktori.

Kade pendas o Staffan Lundberg anda region Norrbotten pa kado.

O Jonatan Vincent so si controler ando Region Jönköping pendas ke opre ando Shvedo ando Norrbotten sas 230 zene so mangle doktoros pa internet.

Majdur penel o Jonatan Vincent ke de katar kado las pe milaje ando 6 shion opral 20000 manush krojal ando Shvedo alosarde kado zutipe te vorbin doktorosa pa internet

E Koshtora so e landsting krojal ando shvedo potcinen pe kadal 20 000 zutimata doktoronge po internet si 37 miljonora koroni aj kado zal avri 1885 kr po sako zutipe.

O Jonatan Vincent so si controler ando region Jönköping penel ke kana kado laspe konik chi zanelas pa koshtora vaj sar kado avela, konik chi zanelas sar e manush reagulina po doktori po internet. Nas kanikas gindo savi cimin te avel. Anda kado ame shutam kado sar jek normalno doktorosko zutipe sar te zas kaj o doktori.

Ale akank parodam aj bushol jek digitalno visita. Aj kado akanak si maj lezni. Jek digitalno zutipe kaj o doktori akanak kherel 900 kr aj kado si po dopash sar kaj sas o bersh so sas. Kade pendas o Jonatan Vincent.

O Staffan Lundberg so si komunikatciako cherotno ande Region Norrbotten penel ke vof chi daral katar kado Progreso.

Maj dur phenel o Staffan ke kado te zas kaj o doktori po internet barolo aj kado avela mishto e patcientonge. Kade pendas o Sataffan Lundberg so si cherotno ando Region Norrbotten.