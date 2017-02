Ame sam rom sikavelpe ando Malmö Museet

O Mirsad Sahiti phenel sar le rom trajinas andi Rumania sar slabi. Adjes so maj but pinzaravelpe khe le rom trajinas sar slabi andi Rumania, Khana zas andre ando Museeumo phej stungo rig rakhelpe könjvi savala iskirijpe pa rom vaj iskirijpe romendar.

O sikaipe Ame sam rom, sikavel le romengi historia de khatar i India zi ando Svedo. Thaj le romengo 500 bersengo avri shutipe sar von sas dikhle thaj sar von trajinas ando them. Ame sam rom o sikaipe laspe angle pala intervjui le romenca, patretura si avri shute, thaj filmi sikavelpe. O Sikaipe sas aba ando Göteborg thaj Stockholm. De akanak kado shaj rakhelpe ando Malmö Museet khatar aba khatar o 2 oktober 2016 zi khaj 1 september 2017 bers.

Le romengi phari histora so von nakhle perdal thela 1000 bers andi Europa naj but pinzardi. De adjes o glaso so maj but vazdelpe khatar le romane aktivisti thaj o sitjaripe lelpe angle khatar le rom savala zumaven the sikaven jekh chachutno patreto pha le romengi historia. O Mirsad Sahiti phenel khe site dikhas anglimasa.

O sikaimo Vi är romer/Ame sam rom laspe zurales positvno khatar o Sveriges pension föreningen anda Malmö Museet.