Proposalo: Romano concilo ando Göteborg

E kommunalrådet Mariya Voyvodova (S), skirij akanak ke laki nadzea si ke o Allianso supportulina kado te shaj nakhel pherdal o proposalo.

Kade phenlas voj pa kado kana ame ando Radio Romano kherdam telefono lake.

- Me zurales lohav ke shaj kheras buchi khetanes le romensa te zuraras lenge chachimata. Mashkar 2012-2015-bersh sas o Göteborg jek kotor anda pilotkomuni pe romani inkludacia. Thaj akanak lam jek paso majdur kaj sikavas ke kamas te kheras buchi le romensa, phenel e Mariya Voyvodova.

Voj skirij ande gazeta Expressen ke le majoritetoske anda kodol kaj si citizentura ando Göteborg si le jek lasho trajo ando foro. E possibiliti kana avel kaj edukacia, bucha thaj khera si lashe. Thaj majbut anda kodol kaj trajin ando foro acharen ke diskriiminacia, xenofobia thaj rasismo naj jek kotor anda foro. Ferik ke o chachipe si kaver. Le shvediska rom thela but bersh nakhle sterilizacia, avri shudine sas pa thana, nas lenge slobodo te phiren ande shkola. Thaj but romane shavora majdur acharen jek diskriminacia ande shkola.

But rom nakhen diskriminacia pe kherengo marketo ke hyresvärdar phenen lenge ke naj slobodo te len penge kher, vaj ke bostadsrättsföreningar chi mukhne romen te khinen khera. Kado si jek chachipe kaj amen nashtik phandavas e jakha pe kado, skirij e Mariya Voyvodova.

Kaj majdur phenel e e initiativa te avel jek romano concilo las vrama, ferik ke kado trobujas.

- Kado si majbut te kheras te avel jek pachape. Khetanes te inkras responsibilita thaj makto. Kadalesa o romano concilo kherla buchi. Politikura thaj rom besha khetanes ando concilo te kheren buchi pushimatonsa kaj si phangle kaj o romano minoriteto ando Göteborg, phenel e Mariya Voyvodova.

Thela trin bersh sas o Göteborg anda panch pilotkommuni kaj sas ande projekta pe romani inkludacia. E Mariya Voyvodova sas ando 2015-bersh jek kotor anda buchi te anen andre jek romano concilo. Kothe sas andre representantura anda romano minioriteto kaj khernas buchi karing le romanenge chachimata.

Ferik ke kado concilo avla direktnie thela la kommunako boardo thaj kherla buchi maj stategicnie kusa pushimata phangle kaj le rom, phenel e Mariya Voyvodova majdur.

- Ando proposalo si maj strategicno buchi thaj vi khetanes te kheren buchi kusa Romano Informaciako thaj djanglimasko Centro kaj akanak formulij pe. Ke von kherna pashe buchi phenel voj majdur.

E decisija te kezdijpe jek romano concilo ando Göteborg si akanak thela o kommunfullmäktige. E sherutne mashkar e rosovi-lole thaj zeleni kamen te nakhle pherdal kado, ferik ke le Sverigedemokraterna ande komuna si karing o proposalo, akanak bizij pe e Mariya Voyvodova po Allianso, te shaj nakhel o proposalo.

Voj majdur skirij ke e nationalno strategia pe romani inkludacia si ke kon pherdzola 20-bershengo ando 2032-bersh si te avel kodole manushes sa kasave possibiliti ando trajo so kodoles manushes kaj so naj rom. Ando Göteborg kamen kado maj sigo te djal.

- Me chaches mangav kade te avel. Me zurales kherav buchi anda kado te shaj das maj sigo kaj kado goalo sar le regeringosko shutino nationalno goalo. Mange pharesij te acharav sostar naj kade aba adjes. Ferik ke kado si pa but bajura. O romano concilo si ferik jek importatno kotor anda kadi buchi. O zanglimasko centro si jek kaver kotor. Ferik ke musajij te zuraras o kompetenso mashkar le departementura kana avel kaj o romano pushipe generalnie, phenel e Mariya Voyvodova

E decisija si ginadi ke avla gata o 23 ande kado shon.