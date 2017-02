Maj but manush paruven penge anava

Adjes but manusa mangen the paruven phengo anav kade the len phengo identiteto. De khaj le rom na numa kodo si o gindo, lenge anavesko paruipe zal vi anda bari diskriminacia savi nakhelpe prelende. Lengo gindo lenge anaveske paruimasa si maj feder the shaj resen pasa butji thaj kher. De le anavesko parupi adjes ando Svedo kerdjilaspe popularno thela palune, 10 bers 50 procentosa gelas opre I cifra phe o anavesko paruimasko mangipe.

O anav zal palaj familia. But zene kamen phengo familiako anav de but zene mangen variso aver, popularno, moderno, vaj krajicko.



Jekh anavesko paruipe saj kerel diferencia? Saj del tut jekh shanca the jutilpe pasa butjate phenel i Hajnalka.



Le adjesutne romana anava aven adaj Östicno Europa. Khaj kodola anava naj tipicna romane de le maj but romen dine kodola anava. Thaj ades si pinzarde sar romane. O anav Lakatos, Lakatosova, Horvat, Kolompar, thaj ando svedo Tikon. But rom aba ande phenge thema parude pengo anav de kana resen ando Svedo hatjaren khe phe trajosko angle gelipe o svedicko anav shaj zutij len angle.