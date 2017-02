Nevi antibiotika shaj arakhelpe andi phuv

Tela 2017-to bers zukarelpe jekh nevo antibiotika savo shaj zutij phej phare gramnegativna bakteriji. Sar E.coli thaj pseudonomas. Kadala bakteriji savala kerdjile resintentna phe amare adjesutne penicilin.

I maj bari problema si khe but manusha chi zanen khe i panicilina nastig xalpe opral o but. Pe virus chi zutijpe. Thaj the xas opral i but antibiotika kerdjon le bakterie resistenta thaj kana chaches trubuj le manusen atunchi aba chi zutujpe i antibiotoka.

Akanak thela ivendeski vreme but manusha si nasvale. De nastig lelpe penicilin o doktori tena das rekomendacia phe kodo. Sostar chi zutij phe sa le sudrimasko nasvalipe.

Adjes si jekh bari problema khaj le antibiotiki naj dosta zurale phej sa le bakteriji. O ridipe zal thaj zal pala neve antibiotiki.

Adjes o biologiprofessorn Kim Lewis si positivno sostar lesko forskargrupp rakhlas jekh nevo drom the the zanel the lelpe angle nevi antibiotika. Savi lelpe angle andaj phuv thaj shaj bararelpe ande jekh laboratoriumo.

O Kim Lewis si positivno khe o nevo penicilino shaj presentijpe tela 2017 bers.

Vi le manusa len kado nevipe sar positivo.