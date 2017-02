Trin mudaripe phej skurto vreme ando Malmö

O Juan Munnier besel pasa Mollevångstorg khaj o aratjutno puskidinipe sas. --Mezijaspe sar jekh normalno kurkesko djes. But manusa sas avral. De jokhvar numa pelaspe. Sar akanak dikhes, Naj khonik avral. Me sim darasa. Khate trajil pase le 10 bers thaj o manus sitjol - de khonik chi kamel kade the avel phe lengi omroda, phenel vov.

Le aratji puske dine manusesko trajo chi gelas the muntujpe. Vov sas 20 bersengo kas aratji puske dine phe o Möllevångstorget. O puske dinipe sas 18.30 phe ratjate. Thaj o intrego Möllevångstorg sas thele phandado zi khaj 21.00 chasura. La pociake teknikura kernas butji phe o than thaj vi rodenas pistolenge zuklenca. De inke zi akanak naj khonik thele xutjildo anda kado puske dinipe.

Thaj i dar barol andej manusa.

Jekh aver manus daspe puske pase pasa o Pildraspark, khon numa kerelas peski butji sar vaktmästare.

Anda kado puske dinipe savatone sas jekh 15 bersesko häktningsförhandlingarna phe Malmö Tingsrätt. O Gindo phe preleste si zuralo, sannolika skäl phe mudariamasko gindo/mordförsök. Vi the si terno si kodo importanto the xutjilen les thele phej häkta phenel i Åsa Kristensson, kammaråklagare. Sostar la policiako avri rodipe / utredning thena zanen the phararen vaj tena garavelpe/saravelpe.

O Ahmed, 16 bersengo shavoro sas o angluno kas mudarde numa jekh shon palpale kodoleske. Les dine puske kana pa o buso xuklas tele pala pesko treningo. Pe leski skola thaj khaj leski familija but manusha kidinepe khetane. Vov sas zurales kamlo phenlas leski familia. Bari demostracia kerdaspe khatar le manusha angla forosko kher / statshuset khaj vi le foroske politikura vorbinas. De adjes o andrutno themesko minnisteri Anders Ygeman avilas ando Malmö the vorbijpe la policiasa. Vov phenel khe le anglunimaski butji site avel the phandaven thele kodole manushen kon dine puke thaj le kriminalno gengon. Plakodo the zutijpe phe kodola klyfti so si maskar le manusa.

The kinelpe droga vaj cordane butja khatar le kriminalna, kerel khe vi shaj peren ande ande bajoste phenel o Ygeman. Thaj akanak vov mangel the kerel jekh mobilizacia.