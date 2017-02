Jekh museumo saj putrelpe ando Malmö

O Malmö kommun sas khon las o gindo phej o museumo thaj bisaldas andre pesko mangipe khaj la Kulturako departemento, phenel o Fredrik Älg. O departemno sas positivno thaj das finacia phe jekh anglunimaski studia savi avla gata angla o milaj. O kulturako förvaltning las kontako maj bute manusenca sar Akademia, civilrättssamhels-organizacienca, thaj Musée sektor. The dikhelpe khe shaj kerelpe vaj the trubujpe jekh migraciako thaj demokraciako museumo phenel o Fredrik Älg khatar o Kulturförvaltning ando Malmö. O gindo si le museumosa the sikavelpe le mausengo kampo.

Le museumosko sikaipe o gindo si the sikavel le manusengo kampo aktivismo, andi themeski historia, thaj sar i demokracia laspe angle. So si misto jekh museumosa khe naj sar jekh prosekto so inkrel numa jekh maj skurto vreme. Jekh museumo si permanentno, phenel o Fredrik Älg. Le rom savala kidepe ando RIKC sas positvna karing jekh museumosko putripe ando Malmö.

Le rom si positivna sostar o museumo sikavlas le romengi but sele bersengi historia ando Svedo. Savo shaj sikavelpe perdal i demokraciako thaj migraciako sikaipe, phenel o Fredrik Älg.