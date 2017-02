Eleonors Resa

E grupa so boldelas kado programo sas pasha Eleonor jekh intrego bersh, von kamnas te dikhen sa so voj kerel tela jekh bersh.

Von sas lasa pe laki milajeski fria, von sas lasa khaj lake njamura thaj vi pe jekh baro festivalo Nordic Romani festival khaj e Elenour inkrelas sar producentka.

E seria sas kerdi ande trin kotora thaj o angluno kotor sikavla kon e Eleonor si thaj e publika birija te pindjarel kavere Resande rom thaj vi te pindjarel lengi historia ando them.

Ando dujto kotor birija e publika te avel kusa e Eleonor thaj laki familja pe lengi milajeski feria thaj dikhela pe sar lenge si pe feria thaj sar lenge sas ando Norvego thaj po trito kotor shaja e publika te dikhel savi buchi voj kerdas ande baro muzicno Nordic Romani Festival.



Eleonor phenel ke voj si chali kusa e produktcia ande kadi Seria so djala ando SVT, ke o programo sikavel sa e righa khaj e Resande rom.

Sar von trajin adjes kusa lengi losh thaj lengo kamipe mashkar pende thaj ande kado pandel pe andre vi e historia ke naj feri jekh programo khaj sikavel pe feri pharipe thaj historia, phenel e Eleonor Frankemo.

Voj phenel ke voj ghindoj ke avla jekh hamime reaktcia khatar e publika ke but Resande rom garaven maj dur pengi chib thaj pengo romanipe thaj ande kado programo sikadjiol but romanipe thaj kado birija te ulavel e publika.

E maj phure rom shaja te dikhen skepticno pe kado feri e maj terne shaja te loshan ke birina te dikhen Resande rom ande televizia thaj kado si zurales vazno ande e Resande romengi identiteta.

Feri kodo so si maj vazno thaj losharel a Eleonora maj but ande kadal seri ande Elenors resa si kodo ke zurales but romani vorba si andre ke von vorbin zurales but romanes ande kadi seria thaj soha nas kade but Resande Romani sikadi ande Shvedicko televizia maj anglal.

Eleonor si aktivno ande jekh romani organizatcia khaj kerel but buchi ande Resande romengo pushipe.