Volontarno butji but zutij

I Viktoria jekh djes sako dujto kurko zutij peska butjasa la pingst khangera. Khaj le EU medborgare zanen the cirdinpe, the soven ivendeski vreme. Khote si la khangera karing le 40 soimaske thana. The rakhelpe zutimo kadele manusengi si pharo sostar Le EU imigranton naj shanca phe socialno themsko zutipe. Von kana resen ando Svedo resen ande bare pharimaste sostar naj len kher thaj pasa butjako chanco phares resen pase. Lengi shanca the zanen phenge savorenge love the bisaven khere si la volicako mangipe. Avaral besen pej volici thaj site kuldulin. O sil ivedeski vreme si ando Svedo lungo thaj bari silali. But organizaciji, khangera thaj volonterer den len phengo zutimo.

I Viktora Glidröm phenel khe la sibaki importancia si vazno. Le manusa losan kane lengi sib zanelpe thaj hasnijpe lenca.