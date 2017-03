Arbetsförmedlingo ando Malmö sitjarel le avere butjake förmedlingon

Informacia daspe avri karing le avera butjaki förmedlingura krujal andi Skåne. O sitjaripe zukarel the inkrilpe tela o mars thaj april. Savo zala pa le romingi kultura, historia thaj pha le romengi phari butjaki situacia.

Le romengi si but pharo the zanen the jutin pase pasa butjate. Sostar i driskiminacia karing lende si zurales bari. Le romen savalen adjes si jekh butji, maj but zene anda lende sas the garaven phengo romano identiteto. So vi dukhavel le manuses thaj vi daravel. Ande lengo gindo phirel so avla vaj so kero jekh rom the avla ande ande muri butji thaj the lela romanes the vorbij manca. Kadala darasa the trajil jekh manus kerel jekh phari situacia, thaj jekh choro konlikto lelpe karing peste. O pusipe tordjol khaj o manus. Sostar me chi sim dosta laso ? Khaj sim rom ?

Sa kado pharipe adjes o Svedo kamel the paruvel. Thaj i diskriminaci karing le rom the tordjarel.

Anda kodo maj but kommuni, butjake förmedlingo las karingpeste the sitjarel phenge butjaren paj rom pha lengi kultura thaj pa lengi historia. Kade vi le rom the saj len phengo than ando Svedicko samhället.