Adjes o savoripe xasajveltar

Le shavoringi maskarutni vreme kerdjol so maj skurto. Thaj le ternimatongo stilo lepe opre so maj sigo. Le babenge, motorenge losan numa jekh skuro vreme thaj o mobil telefono, smiko thaj parfumo so ande lengo trajo kerdjol o maj importanto. I Nadin si numma trine bersengi thaj o ruzo sako djes kamel the hasnij khana shaj resel pase.

I adjesutni moderno luma kerel khe le shavora so maj sigo kamen the zan angle ande phengo trajo. Opral o sigo kamen opre the baron thaj the kerdjon phure. De jekh manus naj lungo vreme shavoro ande pesko trajo. So le shavora chi hatjaren khe o maj sukaripe thaj i maj sukar vreme ande penge trajo xasaren, savi vreme ando trajo soha palpale chi avel. Le savorimaski vreme. De soj kodo pe soste jekh dad vaj dej trubujas the gindijpe. Trubuj le shavoren the muken avri opral o sigo phej socialni mediji, khaj shaj rakhen sogodi bi kodo the zanenas so von dikhen vaj so von rakhen. But manusa phenen khe durmut sas maj misto.