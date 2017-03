But vrama zukarel pe po anknytningstillstånd

Variko khon shaj mangel anknytnings uppehållstillstånd ando Svedo site avel len familja ando them. Rom, romnji. De vi shavora khon inke chi perdjile phenge 18 bers shaj roden uppeholstillstånd ando Svedo. De le zukarimaski vrema si lungo.

O Migrationverket the zanel so maj sigo the lel decidia musaj sako uppgifto so von mangen the iskirijpe tele thaj the delpe andre, thaj le dukumentura so von mangen the bisavelpe lende. Sa kado shaj kerel jekh maj skurto zukarimaski vreme.

Khon mangel pesko tillståndo perdal o internet, elektronicno vi kodo i zukarimaski vreme skurtjarel thele. De adjes le zukarimaski vreme numa the delpe jekh intervju shaj lelpe zi khaj le oxto son. Le manusa si pharimasa phej adjesutni lungo zukarimaski vreme.

O zukaripe phe anknytnings uppehållstillstånd si lungo. Si kaske adjes lel jekh thaj dopas bers meg saj avel kaj pesko rom vaj romnji. De le EU medborgaronge nas mindig kade phenel o Istvan Erdelyi.

