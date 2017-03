Sar dikhes po internationalno djuvlango djes?

Buthe manushenge si kado jek djes kaj vazdelpl opre thaj sikhavel sa le bucha kherdine thaj majdur kherde te avel majbut jekhipe ande luma.

Kado djes vi vazdel ke po lokhes thaj ande but thana pharudzilas e luma thaj si maj but jekhipe. Ferik ke majdur vi sikhavel ke ande zurales but kotora la lumake thaj vi privatnie majdur naj djuvlan sa kodol chachimata sar murshen.

Numa sar dikhen le rom pe kado djes? Thaj sar si kana san vi djuvli thaj vi romnji si atunchi jek dubbelovo diskriminacia, ame anda radio Romano pushlam ame. Thaj kade phende le rom.