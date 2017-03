Södertörnshögskola rodel jekh roditori

Pe kado universiteto phiren 11000 ezera studentora ajv i si jek interkulturalno profilo. Jek anda khadal rodimaske centrumora si o CBEES Centre for baltic and east european studies, aj akanak von roden jeke forskningsledare jek roditores te kherel butci ande romane studjora, romani studies.

Kado roditori si te inkrel e responsibilita ketane e profesoresa Kimmo Granqvist e rodimata ande romane phushimata.

O Kimmo Phenel ke von roden varikas so si te kherel butci lesa khetane ande romane studjura aj romane pushimata, aj khadale manushes si te avel responsibilitacia ande khadal butca aj phushimata.

Majdur phenel o Kimmo Granqvist ke kado manush so rodel kadi butci si te avel doktorando musaj te zanel mishto e anglishisko chib po e butci ando universiteto si internationalno.

Jek so si zurales improtantno si ke kado so rodel kadi butci musaj te zanel e romani chib aj te avel les experiensa ande rodimata karink romane studjura, musaj te zanel romani historia, etnologia, lingvistika aj kultura. Kade phendas o Kimmo Granqvist.

Kadi butci sar roditori, Forskningsledare si 50 % tela 12 shion aj o manush si te avel po tan kaj o CBBES, ande instetutcia po södertörns högskola.

So inke phenelas o Kimmo si ke kado so kherela butci musaj te avel les zanglipe kaj e romane organizatci po vi lenca si butci kana san kado roditori.

Po agor o Kimmo Granqvist pedas ke aba si manush kadale kvalifikacienca so bishade te mangen kadi butci anda but tema ande europa.

O Kimmo penelas ke si but rom krojal ande europa kas si kadal kvalifikaci aj avilov mishto te avel jek rom pe kado than, po e romen si jek kaver zanglipe pa peski historia, kultura aj chib. Ale vi si but khadal so naj rom aj kaj zanen te vorbin romanes aj vi si doktorantora.