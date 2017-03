Thaj kade vi e zuvla ,von len pengo than ande ando Svedicko samhellet vaj o them thaj keren butji. Jekh si anda kodola i Silvia.

Adjes le romane zuvja mangen jekh aver trajo vi von mangen the zan angle, the sitjon, the keren butji na numa khere de sa kade vi la familija si jekh bari importanto rig ande lengo trajo.