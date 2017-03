Tasim Tahiri rhodel ande kompira

O Tasim Tahiri si jek rom so si interesovano ando kolopiri aj vof vi kherdas rodipe pa kolopira po ando kolompiri si but vitamini aj kaver lashe bajorora so e manushes trobuj.

Shunen e Tasimoski historia sostar vov las intereso ande kolompira aj sostar vov kherdas rodipe ande kolompira.

O kolompiri si jek anda e lumake maj importantne habenata aj o kolompiri avel anda teluni amerika aj kote von han kolompira de katar 10 000 bersh kadaleske. Ande europa o kolompiri avilas ando bersh 1530 katar jek spanjoro so busholas gonzalo jiminez de quesada. O kolompiri naj feri habe, anda kolompira shaj vi kheres alkoholo.

Tasim Tahiri interesolisajlas ande kolompira anda Selen.

O Selen si jek elimento jek mineralo so si tele ande puv aj si variso so si jek musaj e manush te han.Kana si tut cera selen but problemora kerdjon, jek exemplo si ke shaj aven tut problemora e jilesa, e vonentca, jakenge problemora aj kaver problemora aj nasvalimata manushenge. Kadalenge so si vegetarianora penelpe ke musaj te han majbut selen te na nasvajven.

O Tasim Tahiri pendas ke naj kaj te kines kadal kolopira o patento les si ale e manushes musaj te avel vrama te shaj zal majdur kasave projektontca, ke te kamen e rom te kinen kadal saste kolompira inke von naj po marketo.