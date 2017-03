Rom mangen aktivitetura pe peski chib

Thaj kado prakticnie znachij ke le manush kaj si jek kotor anda kadal gruppi chibake birin ando kontakto kusa departementura themeske te len prava kaj shavorenge shkoli, zutipe phure manushenge thaj socialni aktivitetetura pe lengi minoritetno chib.

Ferik ke te si kade naj butivar possbilitetura pe kadal aktivitetura pe minoritetni chiba. Kade phenen le rom anda forosko kotor Brandbergen ando södra Stockholmo. Von si membrura ande diferetni khangera, ferik ke de but bersh maladzon jokvar ando kurko te birin te inkren khangerake aktivitetura pe peski vlasno chib.

E romnji e Gertruda si jek anda kodol kaj inkherdas kado aktiviteto de but bersh.

Kana avel kaj le nationalni minoritetura si dosta bare diferenciji kana avel sar le komuni thaj le ladsting hasning le love vaj le statsbidrag te finansulin aktivitetura pe le nationalni minoritetetonge chiba. Thaj e romnji e Papusha kaj so si jek kotor anda romani gruppa ando Haninge kamlov majbut resursura katar e komuna kaj voj trajij.

Jek anda le pravura vaj chachimata kaj so si ando minoritetlagstiftning vaj o minoritetno zakono si ke le diferetni gruppen si prava pe shkolake aktivitetura, sicharipe ande dejaki chib thaj zutipe maj phure manushenge.

Thaj ande le love shutine pe kado katar o them si andre ginado litteratura, studiako materialo thaj kaver aktivitetura kaj si kherdine te zuraren manushenge identiteto. Vareso so o rom o Jani acharel ke si importatno kana avel kaj e romani chib.

O Shvedo si jek multikulturalno them, thaj de zurales but vrama si jek kotor anda but chiba thaj kulturi. Samer, finnar, tornedalingar, romer thaj ziduvura sas jek kotor anda them de zurales but vrama thaj lengi chib thaj kulturi dino baro effekto po shvedisko them.

Ferik ke opruch ke kadal etnicni gruppi si jek kotor anda Shvedo, kherel o minoritetslagstiftning possibilno te avel kadale gruppenge le possibiliteti te inkren, thaj te kheren progresso ande peski chib thaj thaj kultura. Vareso so o Petro anda Haninge acharel ke si importantno.