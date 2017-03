So shaj kerel jek zuvli kaj si mardi

Khonik chi kamel the mardjol, thaj kodo naj sukar vaj misto khana marel jekh murs peska zuvja.

Thaj inke kado perelpe andi luma sako djes. Ando Svedo le zuvja savala si marde shaj mangen zutipe khatar o kriscentro.

De so sikavelpe si khe le romane zuvjan si jekh pharipe the zanen the mangen zutimo khote.

I Rosita Grönfors puterdas jekh zuvjikano romano Jourcentro 2003 bers kaj si trin khera. Khote than phej 12 zuvja thaj 7 shavorenca. Ando jourcentro sako zuvji delpe personalno zutimo phe peski problema.

I Rosita sol thele bari butji phe kodo the zutij le zuvjan. Sostar kodo naj Ok the marelpe savora vaj zuvja. De sar romani zuvji peska romana tradicvijasa i familija si kon saj zutij maj misto thaj maj kodolesa tena avel mardi. Sostar la romana zuvjake i familija si importanto rig anda lako trajo.

Savo vi shaj zal lasimasa phej romani gruppa. I Diana Bogelund anda RIKC Malmö phenel khe inke lende chi manglas zutipe zuvji khon avilo mardi.

I familija si imortanto ande romana zuvjako trajo. Kastar anglunes shaj mangel zutipe khana si la problema peske romesa vaj si mardi.

De adjes sa kade si but mursh khaj phenen thaj vazden pengo glaso khe la zuvja nast the maren. Kodo naj chi misto thaj chi sukar kana kado kerelpe, phenel o Suko o Vida.