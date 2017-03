Rocka sockorna djes

Duj diferantne sinora pe strinfli pe pondre.

Kado te avel duj sinora pe strinfli pondreske adjes si te vazdelpe o zanglipe karink o downs syndrom.

Shunen so e Maria Hård af Segerstad so si cherotni ando Svenska Downföreningen penel sostar savoren si te aven diferantne sinora pe strinfli pondrenge adjes.

Shunen so voj penel.