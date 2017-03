Ando Shvedo trajin but diferentne romane grupi thaj oficialno si kadal romane grupi hulade ande 5 grupi.

Svenska Romer - Kelderasha Rom so avile ande 1800 bersh. Finska Romer - Kaale Rom so avile anda Finlando.

Utomnordiska romer - sa e romane grupi so avile avri anda Norden zhi khaj o bersh 1980

Nyanlända Romer - khaj si e Arli thaj Gurbeti thaj e kaver rom so avile pa balkan kana sas o Maripe ande purani Jugoslavia.

Pasha kadal si jekh romani grupa khaj bushiol ando Shvedo e Resande Gruppen.

Pe kadal rom phenenas but manush tattare maj anglal thaj kadal manush hale baro khino kusa diskriminatcia thaj asilimatsia tela shela bersh.

Kado kerdas ke zurales but anda kadal rom hasarde pengi zuvindi romani chib. But manush ando Shvedo thaj vi rom anda kaver romane grupi chi pindjaren e Resande romen ando Shvedo.

Jekh dosh khaj kado si ke e Resande rom garavnas pesko romano identiteto e kavere manushendar, doshasa ke chi kamnas te nakhen maj bare diskriminatci.

Amare romen sas but anava thaj maj but anava aven khatar kaver manush, me phenav ke sim jekh anda e romani grupa Romani Folket Resande, phenel e Eleonor Frankemo khaj si jekh resande romni thaj si aktualno kusa o programo Eleonors Resa khaj nakhlas ande Shvedicko Televizia...

Amare rom phenenas mindik ke sam Romane manush feri soha chi phenasas Resande rom pe amende, kadi vorba si inke nevi amenge thaj holjarel unien feri e Eleonor lel vi sama ke kerdjiol jekh aceptatsia pe kado vorba.

Ame sam romane manush feri chi sam rom, si rom anda Resande grupa khaj phenen kado phenel e Eleonor Frankemo thaj jekh teoria si ke kana avile e Kelderasha Rom ando Shvedo acharnas e Resande rom ke von chi kamen te aven hamime lentsa thaj e vorba Rom shajas te kerel ke manush hamisardov len savoren.

Feri vi kade phenas ke sam romane manush, romano thaj romni.

E Resande rom hasarde but anda peski zuvindi romani chib thaj si jekh dosh khaj kadi kali historia, phenel e Eleonor Frankemo.

E Resande Rom phenenas peske chavorenge te na vorbin e romani chib, ke te shundov e gadje lengi romani chib pelov von ande bare problemura thaj anda kodo sharavnas von pengi chib thaj vramasa hasajlas vi e romani chib mashkar but Resande Rom.

Eleonor phenel ke si jekh pashipe ande historia mashkar e Resande thaj e Samer ando Shvedo, ke jekh generatcia garuvlas peski chib thaj adjes dichion e konsekvesi mashkar kadal du grupi.

But manush ghindon ke naj Resande Rom khaj vorbin Romanes vaj sar o dialekto bushiol Svensk Romani, feri kado naj chachipe, si maj phure khaj vorbin romanes feri lengi chib si dosta hamisli kusa e shvedicko chib thaj shvedicko melodia, thaj kado naj chudno phenel e Eleonor maj dur.

Jekh ghindo so si mashkar e Resande Rom si kodo ke lengo dialekto si zurales maj kaver sar e kavere romengo dialekto, feri kade naj chachimasa phenel e Eleonor, kana e rom shunen pe jekh kavereste thaj kamen te acharen jekh kaveres acharen von jekh kaveres.