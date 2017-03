Mangitora shaj den opre le themes

Ferik ke so si securno si ke sakones si yttrandefrihet vaj e prava te trajij thaj te phenel so kodo manush kamel, thaj kado chachipe nahstik avel phaglo sar ferik kamel jek them, skirisardas o Göran Lambertz thaj e romani juristka e Sunita Memetovic ande gazeta Expressen.

Kade phenlas e Sunita Memetovic pa artiklo amenge.

O regeringo na domut shute jek proposalo zakonosko pa jek "avlägsnande". Kado znachij ke maj letko si te avel manushenge kaj si lengi e phuv te nashaven le mangitoren kaj so beshen thaj mangen pe lengi phuv.

Pasha kado proposalo kamne but manush ande politika vi te hasajvel o mangipe thaj tena avel slobodo. Ando Stockholmo sar exemplo phende pherdo politikura ke kamen tena avel slobodo mangitorenge te beshen ando kollektivno trafiko, kaj o mangipe vazdas pe thela palune bersh.

Sunita Memetovic phenel ke vorta kathe djal o debatto, kaj si limita vaj e granica kana avel chi kadal manush beshen pachasa vaj romun varekasi enviromentira.

O debato chi te shaj avel slobodo mangipe vaj chi trobujas te avel kado slobodo vaj na, avel opre pe agenda ande politika thaj vi ando phuterdo debato periodensa. Ferik ke so butivar naj phendo pa rig pasha le humatarni, le moralni thaj le prakticni aspektura si vi juridicni problemura kana avel o tena avel slobodo te manges vaj sar shvediska bushol jek tiggeriförbud, kade skirin ando artiklo.'

Ferik ke so shaj kherdzilov te ghelov o Shvedo ande krisi Europeisko kana avel kaj kado pushipe?

Kade phenel e Sunita Mememtovic.

Sar kaj las sama si aspektura vi ande juridika, vi ande manushikane chachimata thaj vi ande politika kana avel kaj o pushipe pa le Eu-citizentura kaj aven anda thema sar Romunia thaj e Bulgaria, but anda lende rom te mangen pe le Shvedoske vulici. Ferik ke sar kaj butivar pushlam expertondar, pushlam vi katar e Sunita, kaj voj dikhel jek maj lungona vramaki solucia kadale manushenge.