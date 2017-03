Romani registra: So kherdzilas zi akanak?

Von si jekh indipentno juristicno expertongi organisatia, kaj kheren buchi anda manushikane civilni thaj politicni chachimata, dine opre le themes ke kherde jekh diskriminacia vaj kränkning pe manushikane chachimata le romenge kaj sas andre ande Skånepoliciaki registra le anavesa "kringresande registret".

Civil Rights Defenders kaj phende officialnie o 5 mars ando 2015-bersh ke alosarde avri 11-individon kaj so sas ande kadi registra, ohto dorosli vaj vuxen manush thaj trin shavora anda kodol cirka 4 700 zenen kaj so sas ande Skånepoliciaki registra pe rom thaj manush varesar phangle romensa, thaj phende e Civil Rights Defenders ke lenge sikhadzol ke kadal manush sas registrovani ferik anda pesko romano identiteto.

- Ame acharas ke le manush kaj si ande kadi regsitra chi line upprättelse vaj dosta kompenzacia, phenlas e e Johanna Westesson anda Civil Rights Defenders kana officialnie sas lini e decisja ke opre den le themes anda e registra kaj e Skånepolicia. Thaj o maj zuralo gindo sas te sikhaven ke kadi regsitra si la jek etnicno grundo thaj kadalesa si illegalno thaj trobuj le manushen kaj si representovani te len jek maj uchi kompenzacia sar le 5 000 koroni kaj aba sas pochinde avri katar o Justiekanslern.

Thaj kade phenlas o rom o Fred Taikon, jekh anda 11-representovani katar o Civil Rights Defenders, kana kherdas lensa jekh skurto filmo ke von opre den le themes anda romani registra.

Preperaciji katar sol duj righa e Civil Rights Defenders le romensa thaj o them representovano katar Justiekanslern sas buchi kherdo lensa. Thaj o 24-maj o 2016-bersh avilas e vrama ke site djal e krisi mashkar e rom thaj o them pa e Skånepoliciaki registra, thaj o atveto kaj but manush zukarde sas te avel, po pushipe: Si kadi registra etnicno vaj na, thaj ashel o tem doshalo ande kado falo, kaj si andre ezera rom hamime?

Parashtune o 10-juni o paluno bersh 2016, avilaso verdicto katar o Stockholms Tingsrätt. O them si doshale le romenge ke po etnicno grundo regsitrulisarde le. Thaj sako jek anda le 11-representovani katar o Civil Rights Defenders, site len 30 000 koroni kompenzacia katar o them. Kadi thela skurto vrama jek loshaki decisija le romenge, thaj le bucharenge ando Civil Rights Defenders.

Kade phenlas e romnji e Charlotte Cherlejka Szoppe jek anda representovani katar e Civil Rights Defenders, kana shundas e decisija katar e krisi. Ferik ke niesteti sas kadi jek skurtona vramaki losh, ke jiva chi phendas o Justiekanslern representantura le themeske, ke kherna apelacia direkt.

Avilas o 30-juni, pari kurke pala loshaki decisija jek kaver decisija katar o JK, ke kherna jek apelacia po verdicto katar o hovrätten, thaj mangle vrama te shaj kheren jek preperacia.

- Brigake sam ke kheren apelacia, amari nadzea sas kado aba te avel gatala phenlas o John Stauffer anda Civil Rights Defenders, kana kherdzilas officialno pe o them kherel jek apelacia.

Ferik ke le rom sas maj preperovani, kade phenlas o Fred Taikon, vi kana avilas e apelacia.

Adjes o 29-mars avilas e vrama pe kadi apelaciaki krisi te lel than ando hovrätten.