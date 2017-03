Savi decizia ka anol o krisi Hovrätten?

Amen adjukeras kaj amen ka njerisara vi akava drom ando Hovrätten sar so njerisardam anndo Tingsrätten. Me pachav kaj amen si but fakta savi mothol kaj kerdape etnikano registro pe roma andi policia thaj godo phagol o zakono sar so andape decizia vi ando Tingsrätten.

Thaj ma te bistar vi but javer themeske organizacie mthode kaj o registro so si pindjardo e anvesa kringresande register thaj si bange kerdo.

Ma te bistar so vi o choripe so kerdape pe akala manusha save amen representirina ljilje numa 5 milje krune amne gindosk ja trubul maj but te pochinolpe ljenge.

Ando puchipe, so keren von o Civil Right Defenders thaj e 11 rom, te nakls e apelacia savi mukhlj o JK. vaj o them?

O John Staffer phendas kaj maj anglal musja te adjukeras e decizia savi ka anolpe ando krisi palo duj kurke ando Hovrätten thaj palo godo ka lundjara amari buchi.

Odoljestar amen kamas te djas maj dur pe kava puchoipe te probina vi ke javer maj bare krisa, odoljestar kaj dikhas kaj si dosta fakta pe akva puchipe.