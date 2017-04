Rafael skrij but poezia pa kodo so vov nakhlas thaj so vov dikhlas.

Leske si poezia jekh drom ando trajo khaj vov birij te mukhel peske emotsi thaj holji kana vov skrij kodo tele thaj pala kodo ginavel kado publikake.

Rafael skirisardas but poezi thaj sas vi ande poeziake kontestura ando Shvedo kusa peski poezia.

Jekh poezia so vov phenel si leske zurales vazno si e poezia khaj bushiol - Livet som en Rom.

Jekhe romesko trajo.