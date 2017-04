Chavora phiren ande skola

O Elderat Rasimovic so kherel butci ande Vivalla skolan maj dur phenel ke e chavora loshan ke rom kheren butci ande lengi shkola.

Elderat si jek anda 4 rom ande Vivalla skolan so kheren butci romane chavorenca, maj dur phenel o Elderat ke e chavora si zurales loshake aj den patciv aj respekto khadale romenge so kheren butci lesa aj kado e khaver manush kadal so naj rom diken aj atcaren ke von kheren lasi butci aj ke lengi butci sikavel resultato.

Po agor o Elderat pendas ke so leske si maj importantno si e chavora so piren ande shkoli te shaj inkren pesko romanipe ale vi te sitcion aj te avel lashe studentora.

Te shaj sikaven ke vi e rom zanen aj si lashe.

O Beki Demitrijevic so kherel butci ande Västra ängelbreckskolan penel ke len naj bare problemora e romane chavoretca kote kaj vof kherel butci, o problemo so si, si e chavora te aven pe vrama ande shkola. Maj dur penel o Beki ke von vorbisarde e dejaca aj e dadenca pa kado aj line atcaripe aj kado zutisardas len ande lengi butci.

Maj dur pendas o beki ke e kontako aj e relacia e dadenca aj e dejaca si lasho te si varisoske problemora von feri vorbin jek jekeste aj zumaven te lasharen kote kaj naj mishto.