Kamimaski manifestacia pal o teroristikano atako

Manifestasia ando Sergels torg, Stockholm kaj perdo ezera manush kidepe thaj inkrenas jekh jekeske vas thaj kernas hedra le manushen kaj sas offjari ando attacko kaj sas kerdo pe drottninggatan parashtune.

Ame po radio romano vorbisardam jekha romnisa kaj bushol lena famulsson thaj sas kote po than kana kezdisardas e manifestasia, te penel amenge so kote sas thaj sar voj acharelpe pala sa kado so kerdaspe.