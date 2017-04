O Stefan Löfven sas te rovel

Asharelas a policia, e brandmän, ambulanspersonalon taj civilni manushen kaj zutinas ando attako kaj sas parashtune.

Pala kodo vorbias pa kodo sar site zal e buchi maj maj dur pala o attako kaj shutas dar ande but manush.

- Site anas andre le partien kaj sas amenca kana kerdam o e nationalno strategia karing terrorismo. Musaj te las kadi buchi maj angle, te keras te avel maj phares aj te ashavas kasave attakura kerdjon intregona amara zorasa, penelas o Löfven.

Vi das jek varningo pe kodo kon attakulina blåljuspersonal.

- Kodo kaj attakulia blåljuspersonal, sar policianton, brandkår vaj ambulanson, site len jek baro straffo kaj achardjol. Konik nastik attakuli le themeske skepitora/hjältar aj te nakel lenge, penelas vov maj dur.

E policia maj dur kerel buchi pala o attako. E rachi mashkar o savato taj kurko kerde jek husrannsakan ande Solletuna.

E Carina Skagerlind si presstalesperson katar e policia, region Stockholm, penel kade:

E policia chi kamel vorta akanak sar von keren buchi, ale penen ke intregona zorasa keren buchi.

Arachi perachate rodas e policia jek kher ande Sollentuna. O Expressen skirisardas ke sas jek saneringsföretag ando Sollentuna kaj sas panglo kusa o suspektovano mursh. Karing 15 haladenge vurdona sas po than kusa helmura taj seriosni vapen kana gele andre ando lokalo.

Ale kado chi kamen e halade te purin.

Na feri o Stastminister Stefan Löfven si chokovano anda so kerdjilas pe, vi e kaver partiledare ando chokoj.

- Strashno bajo so kerdjilas pe ande amaro them. Me kindoj pa kodol zene aj lenge familie kaj pecisarde kado ale kado si vi jek atako pe intrego Svedo, penelas e Anna Kinberg Batra (M).

- Musaj te zutisaras la policia ando jakto pala kodol kaj kerde kado. Kado si jek okazia te kidas amen khetanes sa e politikura.

- Vorbisardem le Statsministrosa butivarv adjes. Ketanes site zutisaras te das trat anda amaro them.

Voj penen ke inke za sigoj te penen sar von kodo kerena. O maj vazno bajo akanak si te zal o trajo maj angle - ke te avasa ande dar adunchi njerisardas o nasulipe.