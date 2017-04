Nadja zutij manushen neve ando them

Shaj avel zurales diferetno o systemo ando nevo them kana avel kaj but bajura sar bankura, ekonomicno supporto, te les kher, kaj te boldes kana trobuj diferetni lila te bishaves andre ande diferetni departementura tha sar kherelpe te kames te kezdis jek businesso.

Thaj butivar si kado ferik o starto ande kodo so trobuj buthe manushenge kana avel anda thema sar Litva, Polska, Russia, Ukraina, Ungro thaj anda Balkan-thema.

Ferik ke pe bah shaj atunchi jek manush kana trobuj les vaj la kasavo zutipe thaj si nevo ando them, te boldel pe kaj jek etableringskonsult thaj te lel kodo zutipe kaj so trobuj.

E romnji e Nadja anda Haninge si jek etableringskonsult kaj na domut phuterdas jek firma kaj zutij manushen kaj so aven anda Östeuropa te shuven pe po than kana si neve ando Shvedo.

Kade phenel voj amenge pa peski buchi kana ame anda Radio Roman samas late pe jek vizita.

Majdur phenel e Nadja ke voj las te kherel buchi kadalesa kana las sama ando kontakto manushensa anda kaver thema, ke trobuj buthe manushen kasave servisura.

Anglunes trobuj te dikhes so trobuj sakone individos, ke si jek diferencia so manush kamen te kheren kana aven ando Shvedo, phenel e Nadja. Pala trobuj te kheres jek plano sar majfeder te kheres te shaj nakhel sako falo ande soste kodole manushes trobuj zutipe, phenel e Nadja, thaj kadalesa shaj thela jek normalno buchako djes avel zurales but.

Ferik ke savo si o maj importatno faktoro kaj trobuj kana kheres jek kasavi buchi, kaj kade privatnie kheres buchi jekhe manushesa? Kade phenel e Nadja.

Akanak e Nadja peske pralasa kaj kherel lasa buchi vi phuterde jek nevi kontora nadur katar trajin kaj birin te maladzon peske kundonsa. Kothe birin te beshen khetanes thaj te kheren jek plano sar majfeder te zutin sakone individos ande kodo so trobuj les vaj la.

Thaj kado si majbut sar ferik jek buchi la Nadjake. La losharel ke birij te kherel vareso kaj zutij manushen.