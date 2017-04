Lava- lill lexikono pe svensk romani

O gindo si e manush so ginaven o Lava-Lill te shaj sitcion aj te atcaren o ABC-Linn majfeder aj vi te len man baro atcaripe karink e romani chib o dialekto Svensk romani aj e dialektora so si pashe karink kado dialekto vaj karink kadal dialektora so si pashe aj adjes si vorbime.

E kevnja Lava-Lill si jek lexikono pe e vorbi so si ande kevnja abc linn, po kana kadi kevnja sas kherdi sas atcardo ke trobuj jek lexikono pe vorbi so si andre ande abc linn. Kana kado projekto las pe o gindo sas te aloj pe avri e vorbi so naj kade pindzarde aj so but manush chi zanen, vorbi so shaj hasajven po manush chi hasnjin len ande adjesotni luma.

Kadal vorbi so sas avri alosarde ande kado lexikono si dikle ande 12 diferantne romane varitetora, dialektora.

Ande khado dikipe so sas kherdo ando lexikono sas e dialektora anda tema bari britanja ,namtco, danjia, finlando , letland aj kote sas diklo e diferancia mashkar e chib aj e vorbi.

O Jon Pettersson penel majdur ke lengi chib svensk romani si jek chib so hasajvel aj naj but manush so vorbin kado dialekto. Aj kadi kevja si te shaj leske manush te shaj sitcion aj te shaj zumaven te inkren e chib majdur te avel e svensk romani chib zuvindi.

E butci kadala kevnjasa sa phari aj but zene sas so kherenas kadi kevnja. Opral jek bersh gelas lenge te shaj shion ketane kado lexikono.